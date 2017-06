Siccità: in pianura la falda ha autonomia solo per altri 70-90 giorni

Se non piove è chiaro che la situazione resta critica, stiamo monitorando la situazione minuto per minuto, con una cabina di regia che è costantemente informata e pronta ad affrontare le situazioni più difficili».

A dirlo è il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, il quale, a margine dell’assemblea annuale dell’Unione petrolifera, è tornato sul problema della siccità.

«Le prime risposte le abbiamo già date a Parma e Piacenza, - ha aggiunto - dove siamo intervenuti subito definendo lo stato di emergenza nazionale e intervenendo con 8 milioni e 650 mila euro per affrontare i primi interventi, per il resto interverremo volta per volta regolando i deflussi dell’acqua"

Sulla necessità di un piano sugli invasi soprattutto al nord, Galletti ha poi sottolineato che «a questo punto è diventato un tema emergente in un paese dove piovono circa 300 miliardi di metri cubi d’acqua all’anno e noi ne recuperiamo solo l'11%».