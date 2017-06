Le parole di Bonaccini riaprono le ferite del Pd parmigiano

Sono ancora le polemiche dentro il centrosinistra a tenere banco sulla Gazzetta di Parma di domani. Secondo il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, infatti Parma e il sindaco Pizzarotti potevano essere un "laboratorio politico", visto che il sindaco aveva rotto con Grillo e con il Movimento 5 Stelle. Dichiarazioni che hanno provocato non pochi mal di pancia nel Pd parmense. Parole, tra l'altro, che confermano le accuse di Paolo Scarpa che aveva lamentato lo scarso appoggio del Pd, molto attento, invece, alle ragioni di Pizzarotti. Intanto si aspetta la proclamazione degli eletti e del Sindaco e la convocazione del Consiglio comunale, il tutto entro il 20 di luglio. Domani sulla Gazzetta ci saranno anche alcune ipotesi sugli assessori mancanti. Molto ricca anche la cronaca con i furti a raffica al Barino di via Solferino. Poi l'intervista a Roberto Perotti che ha scattato la foto delle ragazze che sembrano ballare sotto la pioggia. Infine per la provincia, l'annuncio della morte di don Ivo Bricoli, lo storico parroco di Rizzò e Vizzola.