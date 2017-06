Gara Tep-Busitalia: perquisizioni a Smtp

Caso Tep-Busitalia: questa mattina la Guardia di Finanza è stata negli uffici di Smtp, la società (metà del Comune e metà della Provincia) che ha la responsabilità dei trasporto, e che ha fatto la gara d'appalto a cui hanno partecipato Tep e Busitalia. C'è un'indagine della procura in corso perché si sospetta che l'appalto sia stato pilotato. Ci sarebbero anche alcuni dirigenti indagati. Il reato ipotizzato sarebbe la turbativa d'asta. Poi, sulla Gazzetta di domani, tanta cronaca: il caso del grave incidente in bicilicletta di un ragazzo straniero in Oltretorrente. Per un po' si è pensato a un pestaggio, ma poi un testimone ha descritto la rovinosa caduta del ragazzo. Poi c'è un'intervista a Marco Bosi e un articolo sul Pd, lacerato da divisioni interne. Diamo conto della scomparsa, a soli 44 anni, di una docente del Marconi. Infine a Fidenza presidente del Tiro a segno è stato condannato a pagare 180mila euro dalla Corte dei conti.