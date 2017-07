Borseggiatrice seriale (appena scarcerata) beccata (video) e arrestata in stazione

La denuncia è partita ieri proprio dalla vittima, una donna anziana di Parma derubata del portafoglio poco prima delle 12 (con denaro, documenti, ed effetti personali) mentra saliva le scale che portano ai binari diretti a Bologna. Una dinamica che ha descritto con precisione, anche con l'aiuto di dettagli forniti da un'altra viaggiatrice. Dopo la visualizzazione delle immagini del sistema di videosorveglianza è stata indivduata l'autrice del borseggio. La setssa veniva notata nell’abbandonare, dopo pochi minuti, un oggetto nel piano -2. Questo ha permesso di recuperare il portafoglio rubato da cui mancavano 425 euro.

Immediatamente dopo, gli agenti, nel perlustrare l’intera stazione, grazie ai fotogrammi estrapolati dalle registrazioni, individuavano la sospettata che accompagnata negli uffici della Polizia ferroviaria veniva sottoposta a perquisizione che permetteva di rinvenire l’intera somma di denaro appena sottratta.

Una tecnica "fissata" dalle immagini video: l’astuta borseggiatrice aveva avvicinato la sua vittima nei pressi della biglietteria automatica, proponendosi per aiutarla nell’acquisto, guadagnandosi, così, la sua fiducia e accertandosi del fatto che l’anziana avesse con sé un portafogli con denaro contante; fatto il biglietto, ha accompagnato la donna lungo le scale e, in questa circostanza, ha approfittato per allungare le mani all’interno della borsa dell’ignara vittima ed appropriarsi del portafogli che, successivamente, ha nascosto dietro una biglietteria automatica al piano -2 della stazione ferroviaria. E’ stato provvidenziale l’intervento di una viaggiatrice la quale, notando, che la ragazza aveva messo le mani nella borsa dell’anziana, ha messo in allarme quest’ultima.

Durante gli accertamenti, la borseggiatrice è stata identificata: Vanessa Halilovic, cittadina di origine bosniaca e residente a Rimini. E' emerso anche che l’indagata, anche utilizzando vari alias, si era resa responsabile in passato di numerosi furti per i quali, nonostante la giovane età, aveva già scontato periodi di detenzione in carcere, appuravano con stupore che la stessa era stata scarcerata poche ore prima dalla casa circondariale di Pontremoli ove aveva scontato una pena per un reato simile.

Oggi il il giudizio per direttissima: la Halilovic è stata condannata ad 1 anno di reclusione ed al pagamento della multa di € 200 e, su richiesta del pm, Emanuela Podda, è stata sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere.



Vuoi ricevere gratis questo messaggio in tempo reale? CLICCA QUI