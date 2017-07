Studenti che spostano ombrelloni invece che seguire il bilancio gestionale (leggi), il primo caso segnalato dall'Unione degli studenti che, proprio sulle anomalie del progetto di alternanza scuola-lavoro ha aperto uno sportello per le segnalazioni. E qui, sempre per Parma sono enersi altri casi, di studenti che fanno i gommisti o ancora di altri che, invece che di occuparsi di gestione, puliscono le piscine. L’associazione studentesca continuerà a monitorare i percorsi di alternanza attraverso lo Sportello Sos Alternanza Estiva a cui ci si può rivolgere tramite la Pagina Facebook nazionale o tramite il numero 3278331071. «Vogliamo un’alternanza formativa e di qualità, non sfruttamento e manodopera gratuita» conclude l'Unione degli Studenti.