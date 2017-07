Dai 37° del 7 luglio a 33° di ieri, ma aumenta l'umidità, quindi il caldo si fa sempre sentire. Ma domani arriva un perturbazione: quindi temporali sulle pianure e mare mosso sono previsti (anche venerdì) in Emilia-Romagna. L'allerta gialla è prevista dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani, con esaurimento dei fenomeni nelle 48 ore successive.

Il bollettino diramato oggi da Arpae regionale, e diffuso dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, prevede per domani «temporali forti con intensità superiore a 30mm/h nella prima parte della giornata e nel primo pomeriggio, nelle pianure emiliane. Rapido esaurimento nelle ore successive. Nelle primissime ore del mattino mare molto mosso al largo con altezza dell’onda compresa tra 1,8 e 2,5 metri con direzione da est».