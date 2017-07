Le fiamme che hanno inghiottito un intero appartamento e che stanno rendendo molto complicato il lavoro dei vigili del fuoco. Succede in via Anselmi, al civico 12. L'incendio è scoppiato in una abitazione del primo dei quattro piani del condominio. Tre squadre di vigili del fuoco sono riuscite ad arginare il propagarsi del rogo negli altri appartamenti e soprattutto sono riusciti a portare fuori la padrona di casa, una donna di sessant'anni: intossicata e con diverse ustioni, è stata portata al Maggiore in gravi condizioni da un'ambulanza del 118. Via Anselmi è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.