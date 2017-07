Stamattina, per l'incidente probatorio si è presentato solo l'avvocato: il legale di Alessio Turco non ha rilasciato dichiarazioni, ma ha lasciato intendere che per lui sarà intrapresa la strada del rito abbreviato. Si torna a parlare, dopo il suicidio di Samuele Turco, del duplice omicidio di San Prospero (leggi).