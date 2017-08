Parma: un giovedì da allarme rosso per il caldo Video

Prima Allerta Rossa del 2017 per temperature estreme e grave disagio bioclimatico, valida per tutta la giornata di domani, giovedì 3 agosto, a causa della permanenza dell’anticiclone africano, che spinge aria calda da sud-ovest, e che da giorni interessa l’Emilia-Romagna. L’allerta è stata diffusa dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae E-R, il documento di Allerta indica una tendenza stazionaria nelle successive 48 ore. Avvertita soprattutto nei centri urbani, l’ondata di calore può comportare gravi pericoli per le categorie a rischio. A far “scattare” l’indice di pericolosità del fenomeno, è la permanenza per il terzo giorno consecutivo di condizioni di scarsa ventilazione, forte umidità (in crescita al pomeriggio e in serata), con temperature minime che restano sopra i 25 gradi; ciò può provocare l’assenza di recupero notturno, il prolungarsi di condizioni di disagio e di stress per l’organismo. Le nuove procedure di allertamento inaugurate il 2 maggio scorso fanno riferimento all’Indice di Thom, che misura il “disagio bioclimatico” nelle condizioni di caldo umido.

Domenica un lieve cedimento dell'anticiclone potrà innescare qualche temporale al Nord in particolare sui settori alpini e prealpini. Continuerà il grande caldo al Centro Sud. “Un tentativo di refrigerio pare intravedersi allo scadere della prima decade di Agosto ad iniziare dalle regioni settentrionali. Ma per il momento è ancora una linea di tendenza da confermare”.

Il picco in 26 città italiane

L’Italia come un Paese esotico e posto nelle fasce più calde della terra. 40 gradi a Roma, come ad Abu Dhabi, nella penisola arabica. Milano, con 35 gradi come Bangkok. E Campobasso, 36 gradi, come Il Cairo.

E’ la plastica dimostrazione di come l’ondata di caldo africano che sta imperversando ci ha proiettato, almeno a livello di temperature, tra i paesi esotici.

E’ infatti in pieno sviluppo l’ondata di caldo record sull'Italia: oggi sono 16 le città con il bollino rosso, domani (giovedì 3 giugno) saliranno a 26, praticamente tutte meno Genova, e così anche venerdì.

Il picco verrà raggiunto domani, ma le temperature record, resteranno su questi livelli fino all’inizio della prossima settimana, come avvertono i meteorologi del Centro Epson Meteo: «l'apice del caldo, verrà raggiunto tra giovedì e l’inizio della prossima settimana e, in molti casi, verranno superati altri record storici per il mese di agosto, con picchi massimi di 42 gradi al Centro-Sud’'.

Temperature altissime che stanno provocando anche disagi e malesseri nella popolazione, sopratutto ad anziani e bambini.

«In questo periodo di caldo torrido - spiega all’ANSA Maria Pia Ruggieri, presidente nazionale della Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (Simeu) - nei pronto soccorso italiani si sta registrando in media il 10% di accessi in più, soprattutto in grandi città metropolitane, dove si arriva anche a picchi di aumento del 15% rispetto ai 20 milioni di accessi annui».

Una ondata di caldo, ed è già la quinta quest’anno, che purtroppo non accenna a diminuire ma già sta segnando alcuni record: «è appena iniziata - sottolineano i meteorologi del Centro Epson Meteo - ma in molte città sono già stati superati primati storici di caldo. Ad Alghero con 42 C è stato battuto il record di 40.4 C dell’agosto del 2003. A Firenze sono stati raggiunti ieri i 41,3 C, temperatura mai raggiunta prima d’ora nel capoluogo toscano dopo i 41,1 C sempre dell’estate 2003. Record assoluti sono stati battuti anche a Perugia e L’Aquila: nel capoluogo umbro ieri sono stati raggiunti i 40 C; mentre nel capoluogo abruzzese sono stati toccati i 38 C, temperatura estrema per una città a 700 metri sul livello del mare. Non sono da meno i 37 C di ieri raggiunti a Potenza, nuovo record assoluto.

Stress da caldo anche per gli animali nelle case, nei pascoli, negli alveari, nei pollai e nelle stalle dove, lancia l'allarme la Coldiretti, le mucche per via delle alte temperature stanno producendo fino al 20% per cento circa di latte in meno rispetto ai periodi normali.