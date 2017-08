Autotreno in fiamme tra Cortile San Martino e l'uscita Parma in A1. Si è sviluppata un'altissima e densa colonna di fumo nero vista da tutte le zone della città. Sono intervenute un'ambulanza e un'automedica ma fortunatamente non ci sarebbero feriti. Importante la ripercussione sul traffico: traffico bloccato tra Terre di Canossa - Campegine e Parma (in entrambe le direzioni). A seguito dell'incidente sono state istituite le uscite obbligatorie di Parma in direzione di Bologna e di Terre di Canossa in direzione Milano da dove in entrambe le direzioni si può percorrere la via Emilia. Per le lunghe percorrenze in direzione sud si consiglia di seguire per la A4 Torino-Trieste verso Venezia e successivamente proseguire per la A22 Brennero-Modena in direzione Modena.