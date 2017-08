Parma in lutto per la morte di Amos Grenti

Sulla Gazzetta di domani sarà dedicato ampio spazio alla morte di Amos Grenti, conosciutissimo missionario laico in Sierra Leone. La sua è stata una vita dedicata agli ultimi. Poi ci saranno due pagine sull'incendio di Solignano che ha un fronte di 500 metri. Per spegnerlo è dovuto intervenire, per la prima volta in Emilia, un Canadair. Un articolo sarà dedicato anche ai ricercatori di Parma che con tre importanti studi sulla sincope sono citati nelle linee guida delle più prestigiose società cardiologiche americane. Infine ci sarà un servizio sul sempiterno successo degli orti sociali (la lista d'attesa è sempre più lunga) e su WhatsApp in ambito scolastico: il problema non sono tanto gli studenti, ma i genitori.