Emergenza terrorismo a Parma: il punto con l'assessore Casa

In un'intervista alla Gazzetta l'assessore alla Sicurezza Cristiano Casa fa il punto sulle misure anti-terrorismo che sono state messe in atto a Parma, come nel resto d'Italia, per cercare di rendere più difficili gli attacchi terroristici. Fioriere, "New Jersey", colonnotti mobili e mezzi pesanti saranno utilizzati per diminuire i rischi di un attacco con un veicolo che si lancia sulla folla. Facciamo anche il punto sul piano della sicurezza per le partite casalinghe del Parma. Debutto anche per la nuova isola pedonale. Ci sarà un'inchiesta sui marciapiedi a Parma: e i risultati non sono esaltanti. Molti sono dissestati. Infine parleremo del nuovo blitz in stazione: è in corso un vero e proprio braccio di ferro tra le forze dell'ordine e i pusher.