La prima pagina di domani sarà dedicata in buona parte al debutto del Parma in casa contro la Cremonese anche lei neopromossa. Si inizia la B alle 20.30 al Tardini. Si tratta del primo campionato della nuova gestione e la rosa dei giocatori spinge i tifosi all'ottimismo (anche senza Matri). Debutto anche per il piano dell'ordine pubblico: tra le tifoserie c'è molta rivalità. Modifiche anche per la raccolta dei rifiuti. Poi molta cronaca nera: l'anziana raggirata da un falso finanziere e l'allarme sicurezza nella zona di Borgo Giacomo Tommasini con risse in piazzale Borri. Poi Gazzetta Weekend con la mappa completa degli eventi della provincia. Nella pagina sportiva un'intervista alla judoka Edwige Gwend.