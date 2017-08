Contenzioso tra Tep e Busitalia: c'è un nuovo esposto

Domani sulla Gazzetta sei pagine sull'esordio del Parma in serie B con la Cremonese. Quest'anno l'isola pedonale e le misure di sicurezza sono state rafforzate per l'emergenza terrorismo e, anche se è un venerdì di fine agosto, si possono già notare disagi sul traffico. Sono stati anche posizionati camion sullo Stradone per evitare attentati terroristici. Domani anche un inchiesta sul fenomeno degli abbandoni dei cani: in aumento sia gli abbandoni che, per fortuna, le adozioni. Nuova puntata del contenzioso tra Tep e Busitalia che ha vinto la gara per la gestione del servizio: c'è un nuovo esposto della Tep. Nuove norme per i vaccini: le Ausl invieranno a casa ai genitori i certificati vaccinali. Infine gli appuntamenti del weekend a Parma e provincia.