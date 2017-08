71enne sulla bici investito sulle strisce in via Venezia

Incidente nel tardo pomeriggio in via Venezia, dove un 71enne mentre stava attraversando le strisce pedonali in bicicletta è stato investito. L'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso. Un altro incidente, con una vera e propria tragedia sfiorata, nella notte a Bacedasco, dove l'auto con 4 giovani 20enni della provincia di Parma si è ribaltata. Le giovani sono ricoverate all'ospedale di Vaio. Non sono in gravi condizioni.