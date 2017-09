Pakistano rapinato in stazione da due stranieri e una ragazza italiana

Ennesimo episodio di violenza in stazione: aggredito e rapinato un 44enne pakistano da tre giovani. Una di loro era una 20enne italiana. Sempre in stazione è stato fermato un 30enne originario della Guinea, che dopo accertamenti risultava destinatario di un'Ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Palmi. Il soggetto, come evidenziato nell’ordinanza, effettuava reclutamento di stranieri da utilizzare nella raccolta degli agrumi nei territori della provincia di Reggio Calabria. Con altre persone aveva creato una rete di manodopera a basso costo, vessata da minacce, da fornire agli imprenditori locali operanti nel settore degli agrumi.