Zanzara tigre: 3 infezioni a Parma nell'estate 2017

Si riunisce il Consiglio comunale. La seduta è iniziata poco dopo le 15.

Si comincia con un'interrogazione della Lega Nord sui problemi della stazione (spazi usati come dormitorio, scala mobile ferma, "un pullulare di migranti" all'esterno, a volte impegnati in "attività delinquenziali"). Risponde l'assessore Cristiano Casa. Per quanto riguarda le scale mobili, il Comune aveva fatto una segnalazione a CentoStazioni. Sui migranti, l'assessore ammette che "la stazione è una zona che ha delle problematiche" ma sottolinea che quotidianamente ci sono azioni delle forze dell'ordine. Casa ricorda l'allungamento degli orari della Municipale e le ordinanze sul divieto di vendita per alcuni esercizi (alcuni dei quali chiusi dal questore) e sul divieto di consumi di alcolici nel piazzale.

Zanzara tigre: 3 infezioni nell'estate 2017. Fino allo scorso 11 settembre, in città, nell'estate 2017 ci sono stati due casi di infezione da Chikungunya e uno di Dengue; nessun caso di Western Nile in tutta la provincia. Lo ha detto in Consiglio l'assessore all'Ambiente Benassi rispondendo a un'interrogazione di Campanini (Pd) che chiedeva vincoli meno rigidi per le disinfestazioni. Bengasi ha detto che le misure appaiono quindi adeguate.