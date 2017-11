Qualità della vita: Reggio scavalca Parma

Reggio Emilia scavalca Parma - che ora è terza in regione dopo Bologna e appunto Reggio - nella tradizionale classifica sulla qualità della vita del Sole 24ore. Parma, comunque, ha mantenuto la posizione dell'anno scorso - che però era frutto di un vero e proprio tracollo - e gli indicatori - a parte quello sulla criminalità e la sicurezza (siamo 90esimi sul 110 province italiane - sono buoni in quasi tutti gli aspetti presi in esame dal quotidiano economico. Stefano Pileri anticipa gli articoli che troverete domani sulla Gazzetta di Parma in edicola.