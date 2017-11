Sono ormai tre mesi che il ponte tra Colorno e Casalmaggiore, come spiega il direttore della Gazzetta Michele Brambilla, è chiuso perché lesionato: un incubo per i parmigiani e anche per i cremonesi. Siamo andati a Casalmaggiore a vedere come la pensano le persone che tutti i giorni devono venire a Parma. Stefano Pileri, poi, ha intervistato il sindaco del comune cremonese. In più il ponte di barche non è un'opzione fattibile. Questo e altro sulla Gazzetta di Parma domani in edicola.