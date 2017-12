Corcagnano e via Pellico: due pedoni investiti, sono in gravi condizioni Video

Due pedoni investiti, entrambi sono in gravi. Il primo incidente alle 16,40 in strada Langhirano, all'intersezione con via Corte Biondi: un'autovettura Citroen C3 che procedeva verso la città, condotta da una quarantenne, qui ha investito una quindicenne che a piedi stava attraversando la Massese. La ragazza è stata trasportata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. L'altro incidente alle 19 circa in via Spezia, dove all'altezza della rotatoria con via Silvio Pellico un altro pedone è stato investito. Anche in questo caso le condizioni sarebbero gravi. Via Spezia è stata chiusa verso la città, traffico deviato in via Pellico.