Via Spezia: rapina con coltello al centro scommesse

Domenica sera, alle 20.30, vicino all'orario di chiusura, c'è stata una rapina al centro scommesse Gold Bet di via Spezia. Un giovane è entrato con il volto coperto e ha mostrato un coltello all'addetto del centro scommesse, intimandogli di consegnare i soldi contenuti nella cassa. L'addetto non ha potuto far altro che obbedire. Il rapinatore, una volta ricevuto il contante - circa 1.500 euro - si è dileguato facendo perdere le sue tracce. Infruttuose per ora le ricerche del malvivente.