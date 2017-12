Capodanno con Fedez: tutto su accessi, viabilità, bus, vendita alcolici Video

Fedez salirà sul palco di piazza Garibaldi alle 23.45 del 31 dicembre, ma sono tante - e già da alcune ore prima - le cose che cambieranno in centro in vista dell'evento.

Accessi al concerto

La festa in piazza inizierà alle 22,30 con Giad, alias Luca Giudici, giovane dj parmigiano. Alle 23.45 il microfono passerà a Fedez, che dopo il countdown e il brindisi della mezzanotte darà vita a un live tra vecchi successi e nuove canzoni. A seguire, fino alle 2.30, spazio ai ritmi di dj Chiamu, ovvero Francesco Chiamulera.

Piazza Garibaldi sarà chiusa dalle 14 alle 20 di domenica 31 dicembre per consentire la bonifica dell’area, disposta dalle forze dell’ordine. Alle 20 il pubblico potrà accedere all'area del concerto tramite gli accessi da via Cavour e da Piazza della Steccata.

Su via Cavour e via Garibaldi, all’altezza di via Dante Alighieri, saranno posizionati i punti di controllo, presidiati dalle forze dell’ordine e dal personale della sicurezza, per evitare che nell’area vengano introdotte lattine, bottiglie, fuochi d’artificio o altri oggetti pericolosi.

Dai punti di controllo e dagli ingressi all’area del concerto sarà possibile il conteggio delle persone che accedono alla piazza, che – come da prescrizione della Commissione di vigilanza provinciale - non potranno essere più di 7.815 effettivi.

Per agevolare il pubblico, nei punti di controllo saranno installati dei display che mostreranno in tempo reale quale sia la situazione dell’affluenza e quanti posti siano ancora disponibili. Il sistema di contapersone consente altresì di calcolare il numero di chi abbandona l’area del concerto, permettendo nuovi ingressi.

All’interno dell’area del concerto saranno istituiti due punti destinati al pronto soccorso, una pedana riservata alle persone con disabilità e tre zone attrezzate con servizi igienici.

In tutta l'area non sarà consentito introdurre contenitori in vetro e lattine in alluminio, botti e fuochi d'artificio ed altri oggetti che verranno precisati successivamente dalle forze dell’ordine.

Le uscite da utilizzare in caso si voglia lasciare la piazza durante il concerto sono i portici nord di via Mazzini e l’apposita corsia su via Cavour. Alla fine del concerto si potranno utilizzare anche le uscite di via Mazzini e via Repubblica.

Modifiche alla viabilità

Dalle 10 del 31 dicembre alle 6 del 1° gennaio è prevista l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, lungo i seguenti tratti stradali: strada Mazzini; piazza Garibaldi; via Dante; borgo San Vitale, da Strada della Repubblica a Borgo della Salina; strada Della Repubblica, da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio; piazza della Pilotta area antistante incrocio Ponte Verdi/Viale Mariotti, eccetto TAXI ed invalidi. L’area riservata alla sosta TAXI in strada Mazzini sarà spostata in Viale Toschi e Strada alla Pilotta. In Viale Toschi, lato Ovest, tratto compreso tra Viale IV Novembre e Ponte Verdi, è istituito il divieto di fermata eccetto taxi. In Viale Toschi – lato Est è prevista l'istituzione del divieto di sosta 0-24 eccetto Taxi.

Dalle 13 del 31 dicembre alle 6 del 01/01/2018 e, comunque fino a cessate esigenze, è in programma l'istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli eccetto mezzi di soccorso ed emergenza per i seguenti tratti stradali: Piazza Garibaldi; Strada Mazzini, dall’intersezione con Via Oberdan esclusa a Piazza Garibaldi; Strada Della Repubblica, da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio; Strada Garibaldi, da via Melloni esclusa a Strada Mazzini; Strada Cavour, da Piazza Garibaldi a Borgo S.Brigida esclusa; Strada Farini, da Borgo Palmia a Piazza Garibaldi; Strada Cavestro, da Strada Mazzini a Strada dell’Università; Borgo San Vitale: da Borgo della Salina a Strada della Repubblica; Via Mameli; Piazzale C.Battisti; Vicolo S.Ambrogio.

In strada Mazzini, dall’intersezione con Ponte di Mezzo a via Carducci/Oberdan, è prevista l'istituzione del divieto di circolazione eccetto TAXI e residenti.

A questo si aggiunge l'istituzione del senso unico alternato con precedenza, secondo il senso di marcia già esistente, per i seguenti tratti stradali: Strada dell’Università; Strada Cavestro, da Piazzale Corte d’appello a Borgo Palmia; Vicolo Leon D’oro; P.le S.Vitale; Via Cardinal Ferrari; Borgo XX Marzo, da Strada Della Repubblica a Borgo Leon d’Oro; Borgo Bruno Longhi, da Strada Della Repubblica a Borgo Leon d’Oro; Borgo Giacomo Tommasini, da Strada Della Repubblica a Borgo S. Chiara; Vicolo Cervi e Borgo S.Vitale. E' prevista l'inversione del senso di marcia per i seguenti tratti stradali: Via Oberdan; Str. dell’Università, tratto compreso tra via Oberdan e strada Cavestro. A questo si aggiunge la destituzione delle corsie preferenziali di Viale Toscanini e Viale Mariotti.

Dalle 10 del 31/12/2018 alle 20 del 01/01/2018, è prevista in Largo Paul Harris – civ.1 fronte ingresso Hotel De La Ville – la destituzione degli stalli di sosta carico e scarico e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto mezzi accreditati manifestazione.

Deviazione dei bus

Dalle 13 del 31 dicembre alle 6 del 1° gennaio le linee urbane saranno così deviate:

Linea n. 1: provenienti da B.ra Bixio e diretti verso il centro città, i bus giunti sul Ponte di Mezzo percorreranno Viale Mariotti, Viale Toschi, Stazione FS. Stessa deviazione in senso contrario.

Linea n. 2: provenienti da Largo 8 Marzo e diretti verso il centro città, giunti in prossimità del P.te di Mezzo i bus proseguiranno lungo V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, (fermata urbana D), per riprendere il regolare tragitto in Via Trento. Stesso percorso in senso contrario (fermata controviale A).

Lineee n. 3–4–5: in direzione centro città, provenienti da Str. D’Azeglio, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, V.le Mentana, V.Emilia Est. In senso contrario si instraderanno lungo V.le Tanara, V.le Fratti, Viale Bottego (fermata controviale A), V.le Toschi, V.le Mariotti, per riprendere i rispettivi consueti tragitti sul P.te di Mezzo.

Linea n. 8: diretti verso il centro città, giunti in P.le Risorgimento (Petitot), i bus si instraderanno lungo V.le Martiri della Libertà, V.le Berenini, V.le Basetti, V.le Toscanini, per tornare al regolare tragitto in V.le Mariotti. Stesso percorso in senso contrario.

Sui percorsi deviati saranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti e le due fermate extraurbane di Viale Fratti.

Vendita alcolici

Il sindaco ha firmato l'ordinanza che obbliga gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade: V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, P.le Dalla Chiesa, Via Monte Altissimo, Strada Garibaldi fino ad intersezione con V.le Mentana, V.le Mentana, V.le S. Michele, S.ne Martiri della Libertà, V.le Berenini, V.le Basetti, V.le Toscanini, il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e di alluminio di qualunque genere, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica, fatta salva la somministrazione effettuata congiuntamente al pasto ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi, dalle 15 del 31 dicembre alle 4 del 1° gennaio 2018.

E' autorizzata la collocazione di erogatori di bevande alla spina all’esterno dei locali, nel rispetto del divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e in lattine di alluminio e delle eventuali ulteriori disposizioni di sicurezza disposte dagli organi competenti, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica. E i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad assicurare l’effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali, consentendone l’uso gratuito al pubblico.