Un lupo maschio di 30 chili, travolto e ucciso. A provare a soccorrerlo, una guardia giurata, la stessa che ha girato il video che vi mostriamo e che racconta come fossero due ad attraversare la strada e solo uno si sia salvato. Il lupo è stato investito venerdì notte, presumibilmente tra l’una e le due, a Ponterecchio sulla via Emilia, lato sud, in direzione Fidenza-Parma nell’intersezione con via Centolance, vicino alla vecchia Proda. Ampio servizio sulla Gazzetta di Parma in edicola domani.