Tutti gli amici e tutta Parma in coro: "Tanti auguri (50) 'Canna' " Video

«50… a Canna» è lo slogan della festa. Gli amici e i “tifosi” di Francesco Canali tutti al Palacampus, la palestra del Cus Parma al Campus universitario per il 50° compleanno del “maratoneta in carrozzina”. Sfida sul parquet tra i vecchi amici di Francesco e suoi ex compagni di squadra (in testa Gianluca Manghi e Luca Cucchi, due tra gli organizzatori della festa assieme a Claudio Rinaldi). A bordocampo, oltre alla moglie, Antonella, e i genitori Maria Cristina e Luigi, gli amici che seguono, da anni, la sua coraggiosa battaglia contro la Sclerosi laterale amiotrofica. Presenti naturalmente gli alpini (le penne nere del Gruppo di Parma hanno offerto vin brulé a tutti i partecipanti), gli amici del Cus. Per l’occasione erano in vendita magliette celebrative della festa.