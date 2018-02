Anna Maria, da Fidenza a Rai2: ecco i segreti del successo di una modella curvy

"Accettatevi per quello che siete. Una donna deve volersi bene". E' questo il messaggio che la modella curvy Anna Maria Capaldo lancia alle donne, perché "la vera bellezza non è magrezza ma sta nell'anima di una persona".

Anna Maria, 30enne fidentina, spiega in una video-intervista alla Gazzetta di Parma in che modo è diventata una "modella curvy" impegnata in eventi vari e in televisione, su Rai2. E con un sogno nel cassetto sul mondo dello spettacolo...

Di cosa parliamo con Anna Maria: indice del video

0 - 1'16" Ecco chi sono le modelle curvy

1'17 - 2'32" "Le donne mi chiedono consigli su come accettarsi. Io parlo del mio vissuto"

2'33" - 3'21" "Il mio messaggio riguarda l'autostima: una donna deve volersi bene"

3'22" - 5'18" L'avventura in televisione fra sfilate e scatti con i vip: Anna Maria racconta di Detto Fatto (Rai2)

5'19" - 5'50" Progetti e sogni per il futuro

5'51" - 8'12" Molestie e bullismo: l'esperienza di Anna Maria





Anna Maria abita a Fidenza, lavora come impiegata amministrativa e contabile in un'azienda di Ponteghiara e fa volontariato nell'Associazione Carabinieri. Ma da qualche anno è anche impegnata come "modella curvy": una passione legata alle sue aspirazioni - entrare nel mondo dello spettacolo - e nello stesso tempo ad alcune vicende personali. Sono "curvy" donne con taglie comprese fra la 44 e la 50. Donne "normali" che a volte non hanno un rapporto positivo con se stesse e il proprio corpo.



Nel 2014 Anna Maria Capaldo ha vinto la fascia di Miss Pinup a Calcinaia di Pisa: un evento che le ha dato la carica e l'ha portata a intraprendere la strada della modella. Nel 2016 ha fatto il casting per Miss Italia; nel 2017 a Jesolo è arrivata in semifinale. Sfilando - in passerella a Fidenza così come a "Detto fatto", programma condotto da Caterina Balivo su Rai2 - Anna Maria vuole mostrare che è importante accettarsi per come si è. Cercare di migliorarsi va bene, ma senza cadere in "complessi". Lo dice anche alle donne che la contattano attraverso i social. Non è facile e lei stessa lo spiega: ha affrontato qualche problema di salute e di autostima; da ragazzina è stata anche vittima di bullismo. Ma a tutte le donne dice: è possibile farcela, bisogna volersi bene.