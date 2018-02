Il bilancio 2018 del Comune, Pizzarotti e Ferretti: "Stabilità dei servizi, pressione fiscale invariata"

“E’ un altro bilancio di equilibrio, in cui non si sono toccati i servizi e nel quale una delle priorità è la mobilità”. Lo ha detto il sindaco Federico Pizzarotti, questa mattina, presentando il bilancio di previsione 2018 del Comune, che sarà approvato entro fine mese.

Un documento contabile nel quale spiccano i 250 milioni di euro di spesa corrente e i 162 milioni per investimenti nei lavori pubblici per opere da realizzare nel triennio 2018-2020, ma anche il mantenimento della tassazione ai massimi livelli, “perché - ha spiegato il primo cittadino - ogni anno il governo ci toglie delle risorse e se non le toglie in modo diretto lo fa in modo indiretto: ad esempio quest’anno ci sarà l’aumento per i dipendenti comunali, che però lo Stato non ci dà”.

Nell'intervista del TgParma, l'assessore al Bilancio Marco Ferretti spiega: "Stabilità dei servizi, pressione fiscale invariata".