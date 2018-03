E' l'ora delle elezioni, domenica, dalle 7 alle 23. Tutte le informazioni - Video

Tutto pronto per il voto di domani a Parma e provincia per il rinnovo del parlamento. Oggi insediati i seggi. Domani via alle operazioni di voto alle ore 7. Disponibili i servizi di trasporto per anziani e disabili, soprattutto viste le difficili condizioni meteo. I presidenti di seggio raccomandano gli elettori alla massima attenzione per la novità sulle schede di un talloncino antifrode. Dovrà essere staccato prima di inserire la scheda nell'urna.

Domani, gazzettadiparma.it e Tv Parma seguiranno l'andamento del voto. Aggiornamenti in diretta sul sito della Gazzetta, mentre il Tg sarà in diretta alle 12,45 e alle 19,30 e domani sera maratona elettorale dalle 22,50. Lunedì primo aggiornamento con il telegiornale alle 6,30.