Le renne di Babbo Natale attaccano un'auto della polizia

Tempi duri per le renne, la tradizionale soluzione di mobilità per la slitta di Babbo Natale, che popolano durante i periodi di "non lavoro" le aree settentrionali del Globo. In Canada, nei giorni scorsi, il nervosismo delle renne - evidentemente preoccupate per i compiti che le attendono e anche per la concorrenza dei droni - è sfociato in una vera e propria protesta sulle strade della città di Sudbury.

Alcuni esemplari di renne hanno invaso le strade, zigzagando tra i veicoli e non fermandosi nemmeno davanti alle auto della Polizia locale, colpita da alcune testate. Lo testimonia un video girato fortunosamente da uno degli automobilisti rimasti imbottigliati e visibile sul sito twitter della Polizia di Sudbury e che lascia comunque intendere che le Autorità non sono intervenute per non lasciare Babbo Natale privo del sistema di eco-propulsione, o meglio di traino, della slitta.

(attenzione: il tono dell'articolo è evidentemente ironico)