Il rock dei goliardi infiamma la piazza

Mille persone in piazza Garibaldi in nome del rock e della goliardia. Qualcuno, viste le allusioni con i brutti atti di vandalismo della mattinata al liceo Sanvitale (leggi) legate proprio alla tradizionale "Liberatio scholarum" dell'ancor più tradizionale Festa delle Matricole, ci vede "la risposta migliore alle critiche": "Non è successo nulla, la gente si è divertita e la piazza alla fine è stata restituita pulita alla città". Il risultato del concertone in piazza (organizzato proprio dai goliardi del Ducato di Parma e dall'Udu) con tre band di giovani studenti universitari e adrenalina (e fiamme) finale dei parmigianissimi Angus Mey (Tra Ramiola, Sorbolo...) - tribute band degli AcDc - è da 25 Aprile o da 1° Maggio. Ma era la prima serata della Festa delle Matricole.