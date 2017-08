L'avventura parmigiana di 5 ragazze francesi verso Verona Video

Pauline Broquet, Diane Dahan, Sasha Moriniere, Margaux Tharaux e Clara Curmi, ventenni francesi, per un lungo, semplice e avventuroso viaggio da Parigi a Verona. Quando ci arriveranno. Pieno pomeriggio e il caldo (previsto e arrivato) con il sole inizia a picchiare: zaini in spalla, infradito e canottiere alla rotatoria di via Mantova compaiono queste cinque giovanissime con sorrisi e cartelli. Quanto basta per seminare un simpatico e non invasivo panico viabilistico in rotatoria: tra chi rallenta per fotografare o per vedere cosa stia succedendo. C'è anche chi saluta, visto che le ragazze elargiscono "ciaò" con sorrisi e simpatia coinvolgenti. Sorrisi, di fatto, per chiedere un passaggio. Il più classico degli autostop verso Verona. Loro ci raccontano la loro simpatica storia. In sintesi: Parigi-Milano via aereo, poi dalla metropoli lombarda a Parma per una visita. Da qui a Verona. La prossima tappa? "Vedremo, forse il Lago di Garda o forse Venezia, decideremo dopo aver visto Verona". Parma? "Bellissima città, ci è piaciuta molto...". E, intanto, prima di spostarsi verso Sorbolo, a piedi lungo via Mantova, salutano la nostra città.