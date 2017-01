Tentano di bruciare un cane, arrestati due fratelli di Fidenza

Hanno cercato di appiccare un incendio in una cascina a Lugagnano dove vive un cane solo per vendetta: secondo due fratelli di 20 e 23 anni di Fidenza il proprietario dell’animale, un 39enne del posto, in dicembre aveva incendiato l’auto del convivente della loro madre. Con una bomboletta di liquido infiammabile hanno raggiunto la cascina a piedi, cercando di appiccare fuoco all’esterno, ma non riuscendoci sono entrati e hanno dato fuoco a un pò di paglia vicino alla cuccia del cane. L’animale spaventato è riuscito a scappare e i Cc, allertati da una vicina, sono arrivati prima che le fiamme divampassero. Sono stati arrestati per tentato incendio doloso e danneggiamento. Avevano un accendino, la bomboletta e un frangivetro; nel fienile avevano dimenticato chiavi e occhiali. Tossicodipendenti, a novembre avevano inscenato un finto incidente e minacciato con un coltello un automobilista che si era fermato per prestare soccorso. Il 39enne non è indagato; per i Cc la vicenda rientra nel 'girò del consumo di eroina.