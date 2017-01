Il servizio di soccorso agli animali selvatici è "scoperto" in tutta la provincia

Dal 1° gennaio Rescue Dogs non si occupa più del recupero di animali selvatici in difficoltà in strada. L'associazione contesta il riparto delle risorse deciso dalla Regione, che aveva indetto un bando per finanziare il servizio a novembre e dicembre 2016. Così con l'arrivo del 2017 Rescue Dogs lavora nel Parmense "solo" con gli animali da affezione (come cani e gatti), oltre ad aver allargato l'attività a Piacenza. Nella video-intervista, Jair Zurolo, referente di Rescue Dogs, e Gianmaria Pisani, veterinario, spiegano il punto di vista dell'associazione e auspicano che si trovi una soluzione. Di fatto, il servizio è sospeso.

Dai caprioli al serpente di due metri: nell'intervista, Zurolo racconta anche alcuni aneddoti sull'attività di Rescue Dogs fra il 2014 e il 2016

Chi deve trovare una soluzione alla fase di stallo sul soccorso agli animali? La Regione Emilia-Romagna, subentrata alla Provincia dopo la riforma degli enti locali. La Direzione Agricoltura della Regione - interpellata dalla Gazzetta di Parma - spiega che sta lavorando per emettere un nuovo bando che finanzi il servizio di recupero e soccorso degli animali selvatici. Il bilancio regionale prevede 300mila euro all'anno fra il 2017 e il 2019 da dividere fra associazioni e centri di recupero (Cras) dell'Emilia-Romagna. Ci sarà un incontro con questi operatori e una delibera della giunta per emettere un bando di finanziamento annuale. La Regione assicura che si sta cercando di fare in fretta ma serviranno ancora alcune settimane prima che si chiuda il cerchio: le leggi e la burocrazia hanno i loro tempi.