Pauroso incidente intorno alle 19 a Tabiano. Per cause ancora in via d'accertamento, un'auto con a bordo un anziano e un nipote 20enne è finita fuori strada. Nello schianto l'uomo è stato sbalzato dall'abitacolo e poi schiacciato dalle lamiere. Sul posto l'elisoccorso e un'ambulanza. L'anziano, cosciente, ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato al Maggiore in gravi condizioni.