Devastante incendio in una disossatura: due vigili del fuoco feriti. Salvata la fabbrica vicina

Chiara Cacciani

Devastante incendio nella notte a Sala Baganza. Le fiamme hanno ridotto a uno scheletro un capannone della disossatura Agnetti, in via Canali.

L'area è circondata da altre attività produttive, che i vigili del fuoco sono riuscite a salvare grazie a un lavoro instancabile che si è protratto per ore.

Squadre sono giunte da Parma, Langhirano, aeroporto Verdi e anche da Reggio Emilia e Piacenza. Un totale di 34 vigili del fuoco e 11 automezzi. Quando i soccorsi sono arrivati il rogo era già in stato avanzato e difficili le condizioni di intervento, con la necessità di fronteggiare i crolli delle pareti del magazzino ma anche alcune esplosioni che si sarrebbero prodotte da bidoni con liquidi presenti nella fabbrica vicina, raggiunti dal fumo. "Sembravano bombe", racconta una delle persone presenti sul posto.

Una di queste esplosioni ha raggiunto un vigile del fuoco, rimasto lievemente contuso. Al Maggiore anche un altro collega, caduto durante le operazioni di intervento.La struttura andata distrutta è un deposito in cemento armato in cui attualmente erano stoccate vasche e altri materiali utilizzati per la produzione. Proprio lì sarebbero dovuti partire a breve i lavori di ampliamento dello stabilimento produttivo, che è salvo e dove anche stamattina i dipendenti sono al lavoro.

L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse alle aziende vicine, in particolare ad una fabbrica di polimeri, e che la situazione si complicasse ulteriormente.

Sul posto i carabinieri di Sala Baganza, che dovranno ricostruire l'accaduto e insieme ai vigili del fuoco individuare l'origine del rogo.