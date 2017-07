Nuovi sbarchi (in assenza di accordi internazionali) in Italia, 200 mila è il numero previsto per la fine dell'anno. Ogni territorio dovrà accoglierne, così Parma. Un centinaio in più sono quelli destinati alla nostra provincia per arrivare ad un totale di 1854 unità. Non più 3,5 per ogni mille abitanti ma una quota provinciale di 4,1. Nel servizio del Tg Parma, comune per comune i nuovi dati.