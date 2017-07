Scivola tra le rocce sul Maggiorasca: recuperata 23enne ferita

E' scivolata tra le rocce ed è finita in un dirupo mentre stava camminando su un sentiero del monte Maggiorasca. Trauma facciale e una frattura per una 23enne fornovese, per il cui recupero è stato necessario l'intervento dei volontari del Soccorso Alpino e il trasporto al Maggiore con l'elisococcorso di stanza al Pavullo. Sul posto anche la Croce Rossa di Bedonia.

La ragazza stava effettuando una escursione sul sentiero che dal Passo del Tomarlo conduce per la via parmense alla più forte elevazione dell’Appennino Ligure. Circa 800 metri dopo la partenza, a quota 1600 metri circa, i due si sono diretti in prossimità di alcune guglie ofiolitiche cercando una via più breve di salita. E a quel punto la ragazza è scivolata perdendo stabilità e compiendo una caduta di circa 4 metri.

Subito il compagno ha dato l’allarme al 118. La ragazza,raggiunta dal Soccorso Alpino, è stata quindi stabilizzata e poi verricellata a bordo del velivolo, trasportata all’Ospedale Maggiore di Parma con fratture agli arti superiori e un forte trauma facciale.

In contemporanea, anche il Valparma il Soccorso Alpino è stato impegnato per una ricerca di una escursionista dispersa lungo il sentiero Lagdei-Lago Santo. La donna,una settantenne di Pontremoli, era in compagnia del marito: i due si erano momentaneamente divisi ma al ritrovo che si erano dati, forse per una incomprensione, si e presentato solamente il marito facendo così scattare le ricerche. Fortunatamente le squadre intervenute sono riuscite ad individuare la donna poco sotto al Lago Santo.