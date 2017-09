Ponte di Colorno-Casalmaggiore, la Canova lancia l'idea della "navetta del Po" Video

Ponte di Colorno, la Provincia di Parma chiederà un finanziamento al Governo. “Sul Ponte di Colorno - Casalmaggiore abbiamo dato con urgenza l’incarico per un censimento capillare di tutte le travi, che verrà concluso dalla ditta già in settimana – conferma il delegato Gianpaolo Serpagli – Ad oggi sappiamo solo con certezza che il ponte non può essere aperto. Pur consapevoli che questo problema non sia di competenza della Regione e che non fosse stata mai avanzata a tale Amministrazione alcuna richiesta di intervento, abbiamo comunque ricevuto la disponibilità della Giunta Regionale di attivarsi insieme alla Provincia per ottenere le necessarie risorse per realizzare gli interventi necessari. Contemporaneamente abbiamo chiesto alla Regione Emilia – Romagna di velocizzare le procedure per il finanziamento su ponte Verdi di Ragazzola, in modo di consentirci di indire l’appalto per fare poi iniziare i lavori. Stiamo lavorando in pieno accordo e in stretto contatto con la Provincia di Cremona, con cui, tra l’altro, abbiamo fissato un incontro giovedì prossimo a cui parteciperanno anche le rispettive Prefetture.”

Intanto la sindaca di Colorno Michela Canova, interpellata dal Corriere della Sera, ha detto di stare sondando l'ipotesi della "navetta del Po": un servizio barca-bus che permetterebbe di accorciare i tempi attuali di percorrenza per i tanti pendolari. "Un traghetto da 50 posti che colleghi almeno tre volte al giorno l'attracco di Casalmaggiore a quello di Sacca". E bus navetta che completino il tragitto da e per Colorno.