In Appennino centinaia di utenze ancora senza luce. "Non ne possiamo più" Video

Erano cinquemila ieri sera, e ne restano ancora diverse centinaia in tutto l'Appennino: sono le utenze ancora senza luce da più di 36 ore. "Non ne possiamo più", ci scrivono in tanti. E ci sono situazioni difficili come quelle di anziani in case di riposo (Palanzano) o quella degli agricoltori che vedono a rischio i loro animali. Guarda il servizio del Tg Parma.