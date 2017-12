Un sabato all'insegna del sole per Colorno, in tutti i sensi. Oggi la Reggia ha riaperto le proprie porte ai turisti dopo il disastro

dell'alluvione e per i residenti di via Roma rimasti senza caldaia è tornato il riscaldamento. E per scacciare le terribili ore dell'esondazione della Parma, gli studenti di Alma hanno occupato i laboratori nel confezionamento del più tradizionale dolce di Natale: il panettone. Ma ci sono ancora tanti lavori da completare.