Il primo a bruciare sarebbe stato un materasso. Forse una scintilla partita da una stufa, forse una sigaretta mal spenta. Di certo le fiamme hanno rapidamente guadagnato spazio e fatto temere il peggio. E' successo nella tarda serata di ieri in località Casalfoschino, a Sissa. L'allarme ai vigili del fuoco è stato dato intorno alle 23 e da Parma sono partite due squadre. Nessun intossicato e nessun ferito nella famiglia di origine straniera che abita nel rustico. Ci sono volute due ore di lavoro per spegnere tutti i focolai e mettere in sicurezza l'abitazione.

