Mattarella in visita al Museo Cervi

Dopo aver celebrato l'anniversario del Tricolore a Reggio Emilia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Museo di Casa Cervi a Gattatico, nel Reggiano, nella casa dove vissero i sette fratelli Cervi, uccisi dai fascisti nel dicembre 1943 e simbolo della Resistenza italiana. Accompagnato dalla presidente del Museo, Albertina Soliani, dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dalle istituzioni locali, Mattarella ha fatto una visita privata al museo e alle collezioni che vi sono esposte. Rivolgendosi ai suoi accompagnatori, Mattarella ha ribadito l'importanza di luoghi come Casa Cervi che tengono viva la memoria, invitando anche a riflettere su come le difficoltà di quei drammatici giorni siano state molto più gravi dei problemi attuali.

La cerimonia a Reggio Emilia

"Il valore dell’unità nazionale basato naturalmente sull'importanza della storia comune va considerato non tanto con lo sguardo al passato ma verso il futuro, sulla capacità di costruire il futuro concreto del nostro popolo. Il modo di intendere così il valore dell’unità nazionale lo rende davvero coinvolgente per la comunità nazionale ed espressivo del diritto di tutti ad essere effettivamente cittadini del nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo, al Teatro Valli di Reggio Emilia, alla cerimonia per la "Giornata Nazionale della Bandiera" (guarda le foto), nel giorno del 220esimo anniversario della nascita del primo Tricolore. "Una società che vive con forza il senso di comunità - ha continuato - è una società che avverte più fortemente il valore dell’unità nazionale ed è una società capace di viverlo, come fa il nostro Paese, in uno Stato immerso nei valori universali, riconosciuti dalla comunità internazionale, capace anche di viverlo e interpretarlo in maniera matura nell’appartenenza convinta alla nuova Europa, che ha saputo sottrarsi alle dittature e ha saputo adottare, diffondere e sviluppare il metro democratico e che ci consente da oltre settant'anni una vita non solo senza guerre ma di pace". Mattarella ha ricordato che il tricolore "non è un valore astratto ma concreto che si dispiega nel corso del tempo in maniera adeguata al mutare delle condizioni", un concetto a tutt'oggi "vivo". «Il valore dell’unità nazionale ha avuto momenti di arretramento: è stato indebolito nel periodo in cui la deformazione del concetto di patria e di nazione con il fascismo ha indebolito anche la condivisione popolare. Si è ripresa, come diceva un grande italiano che è mancato poco tempo fa come Ciampi, l’8 settembre '43: da quel momento si rilancia il valore della patria e dell’unità nazionale». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nel suo breve saluto alla cerimonia del 220/o anniversario del Tricolore a Reggio Emilia, ha ripercorso le tappe del valore dell’unità nazionale.

«Un valore - ha detto il capo dello Stato - che è stato declinato in maniera evolutiva, con crescente consapevolezza, con una crescita di sentimento comune nazionale che si è manifestato con evidenza nella grande guerra, pur col suo carico di privazioni e lutti».