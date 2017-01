Volpi, cinghiali e tanti ricci: gli animali di Parma trovano riparo nel Reggiano

Fa freddo e sembra che la neve sia molto vicina sulle colline di San Polo d'Enza. Becky saltella su e giù per la collina; quando vede un gruppetto di persone si avvicina, annusa, a tratti tenta di mordicchiare. Becky non è un cagnolino... ma una cerva. E' arrivata nei mesi scorsi al Centro di recupero per animali selvatici (Cras) "Rifugio Matildico" e, dopo essere stata curata, quando arriverà la primavera i volontari cercheranno di farla tornare alla vita in Appennino. E' "imprintata" - si è abituata ad avvicinarsi agli esseri umani - ma il ritorno alla natura sarà inevitabile. E' già successo in passato: grazie al segnale emesso da uno speciale collare si è capito che in quel caso il cervo di turno era tornato nel branco.

Questa è soltanto una delle (tante) storie che nascono dall'attività del "Rifugio Matildico" di Caverzana, sulle colline di San Polo d'Enza. Siamo nel Reggiano ma in realtà arrivano anche tanti animali dal Parmense. Animali selvatici feriti in seguito a un incidente stradale o perché trovati da cittadini, soprattutto sulle strade di montagna: nei Cras hanno cure veterinarie e cibo, fino alla reimmissione in natura.

Il Cras "Casa Rossa" di Sala Baganza si occupa di piccola fauna, come scoiattoli, ricci, ghiri o puzzole. Il Cras "Le Civette" di San Nicomede a Salsomaggiore è specializzato sui rapaci. Per questo animali recuperati nel Parmense come caprioli, cinghiali o lupi feriti vengono ricoverati qui (anche se in questo inizio d'anno il servizio di recupero è di fatto sospeso). Ci sono gli spazi attrezzati per i lupi, anche se non ne sono ancora arrivati.

Ivano Chiapponi, fondatore di questo Cras, e la coordinatrice Cristina Canuti fanno notare che comunque non rimangono spazi inutilizzati. Ad esempio vi è ricoverata una volpe "parmigiana": è arrivata dalla zona di Langhirano, segnalata da un anziano che l'aveva "accolta" ma poi l'ha fatta arrivare al Cras. Detenere fauna selvatica è vietato dalla legge: questi animali sono infatti proprietà indisponibile dello Stato. Quando si apre la porta ed entrano alcune persone per alcuni secondi, la volpe esce dal suo riparo, corre lungo il recinto e poi torna velocemente nella sua tana. Vediamo gli animali e li fotografiamo: l'importante è comunque non disturbarli.

Il cinghiale grufola nel suo recinto coperto: era stato trovato in una strada del Parmense; in un primo momento è stato curato all'Ospedale Veterinario dell'Università di Parma, poi è stato trasferito nel Reggiano.

Nella video-intervista, Chiapponi racconta alcuni aneddoti sull'attività del Cras.



Al Rifugio Matildico lavorano 25 volontari, guidati da Chiapponi e dalla Canuti (e quattro di loro sono del Parmense). L'area recintata è grande 18mila metri quadrati ma con un bosco acquisito di recente arriverà a 24mila. E potrebbe aumentare ancora, in futuro. Ci sono ricoveri per gli attrezzi, un trattore a cingoli, anche un laghetto. L'acqua è ghiacciata e con le temperature sotto zero di questo gennaio c'è qualche problema con la gestione dell'approvvigionamento.

In un anno passano da San Polo d'Enza centinaia di esemplari: 727 nel 2016, in aumento costante rispetto agli anni precedenti. In inverno le presenze sono più limitate. In questo periodo ci sono la cerva, la volpe, il cinghiale, 16 ghiri, tre pipistrelli, due scoiattoli e un centinaio di ricci.

I ghiri sono in letargo. I ricci si trovano in appositi ricoveri a temperature diverse, a seconda che si tratti di cuccioli o adulti: quando saranno in grado di fare la palla, di costruirsi la tana e di alimentarsi da soli potranno tornare nei boschi. Nel frattempo i volontari li curano con affetto. Ogni animale, ad esempio, ha un nome: capita così che Dido, John, Holly e Benji non siano cani o gattini ma ricci più o meno "socievoli" e consapevoli della situazione. "A volte sono le persone che ce li portano a scegliere il nome", precisano i responsabili del Rifugio Matildico.



Ivano Chiapponi è un gelataio in pensione. L'amore per gli animali, spiega, lo ha portato a usare una sua proprietà sulle colline sampolesi per creare una prima struttura nel 2009, divenuta Cras nel 2011. Per coprire i costi di una struttura del genere servono circa 15-20mila euro all'anno. Le donazioni dei privati sono importanti; si attende anche un bando che la Regione dovrebbe pubblicare nelle prossime settimane. Chiapponi, inoltre, da 12 anni ha un'impresa per il recupero e lo "smaltimento" degli animali morti, compresi quelli domestici: ha la convenzione con tutti i Comuni del Reggiano e con l'ente Provincia e, nel Parmense, con i Comuni di Traversetolo e Collecchio.