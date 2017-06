Don Romano, sacerdote da 50 anni: "I seminaristi di Neviano fecero nascere la mia vocazione"

Da giovane voleva fare il dj. Ma poi ha fatto il prete. E la sua vocazione affonda le radici a Neviano degli Arduini. È stato parroco in diversi paesi del Reggiano e ha speso in Val d’Enza gli anni più recenti della sua vita. Anche se lui parla di “missione”. Don Romano Vescovi, parroco di Bibbiano e, prima, di Sant’Ilario, ha festeggiato i cinquant’anni dalla sua ordinazione sacerdotale: in mattinata la messa solenne a Bibbiano, poi il pranzo – raggiunto anche dal vescovo di Reggio-Guastalla Massimo Camisasca – e la festa in parrocchia. Hanno partecipato diversi ex parrocchiani e amici; qualcuno è arrivato anche da Parma.

Le foto della messa a Bibbiano

Questi cinquant’anni di sacerdozio sono stati “appassionanti, liberi e lieti”, spiega don Vescovi, la cui vocazione ha iniziato a maturare molto presto, quando da bambino abitava ancora a Neviano. Lì infatti è nato nel 1941. Di quegli anni e di un bilancio della sua esperienza sacerdotale, don Vescovi parla nella nostra video-intervista.

Don Romano divenne sacerdote a Reggio l’11 giugno 1967, ordinato dell’allora vescovo Gilberto Baroni. Aveva 26 anni. Da giovane - ha rivelato lo stesso don Romano durante un'omelia in parrocchia a Barco - voleva fare il dj ma poi la vocazione ha preso il sopravvento. E oggi ha festeggiato mezzo secolo di sacerdozio.



La chiesa di Bibbiano era piena. Fra i banchi, anche il sindaco Andrea Carletti e il vicesindaco Paola Tognoni.

La messa è stata concelebrata da sacerdoti e seminaristi di diversi Paesi. Un seminarista cinese ha letto il Vangelo, l’omelia è stata affidata a monsignor Livio Melina (esponente di Comunione e Liberazione, esperto di teologia morale e bioetica, fra il 2006 e il 2016 preside dell’Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia).

Melina e Vescovi si conoscono da decenni. Nel suo intervento, ironico lapsus di Melina, che ha rivolto gli auguri all’amico per i cinquant’anni di matrimonio… “Matrimonio con la Chiesa – ha subito specificato -. Cinquant’anni di messa: attraverso il sacerdozio di don Romano, Dio ha toccato la nostra vita” e di tanti che l’hanno conosciuto “colpiti dall’ardore e dalla radicalità del suo amore per Cristo”.

Rimanendo nella metafora, don Vescovi ha sottolineato: “Il mio matrimonio è libero, ho avuto tante mogli: 12 chiese, tante parrocchie… Però era una libertà responsabile perché l’unico che dovevo servire era il Signore”. Il sacerdote si definisce “appassionato all’esperienza della vita umana e della vita della Chiesa. Appassionato, libero e felice”.

Durante la messa è stato festeggiato anche il 50esimo anniversario di matrimonio di due coniugi del paese: Dionigio Viappiani, detto Ismo, e Maria Luisa Saccani. “Cinquant’anni di matrimonio oggi… è un miracolo ma è possibile – ha detto il parroco -. Con la grazia di Dio, tutto è possibile. Anche che un prete rimanga prete…”.