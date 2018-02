Tre carabinieri sono rimasti lievemente intossicati dal fumo di un incendio scoppiato in una villetta a Castelnovo Sotto, nel Reggiano. I militari, verso le 11, sono intervenuti nella casa di via San Biagio vedendo il fumo uscire dalle finestre. L’abitazione in quel momento era vuota ma satura.

Il rogo si era sviluppato dalla mansarda, probabilmente per un corto circuito. Dopo aver allertato la centrale, i tre, di cui uno libero dal servizio, hanno provato a spegnere le fiamme con estintori, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Sono stati portati all’ospedale di Guastalla e dimessi dopo poco.

Nel video, i carabinieri in azione nella villetta e i vigili del fuoco a Castelnovo Sotto