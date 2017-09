Ponte sul Po a Ragazzola: semaforo rosso, auto e camion sfrecciano lo stesso Video

Chiusura del ponte a Colorno (Leggi), un caso nel caso, tra disagi un po' in tutta la Bassa (leggi) e polemiche (leggi). Una situazione che fa emergere altri aspetti, legati all'inciviltà e alla pericolosità di chi forza i blocchi (guarda). Si diceva come la chiusura dell'infrastruttura ha inevitabilmente spostato in tutta la Bassa un notevole carico di traffico (guarda). Ed è proprio in un'altra infrastruttura fondamentale per la viabilità del Parmense, il ponte sul Po di Ragazzola (grazie ad un video arrivato da un lettore) che si registra la grave inciviltà di alcuni automobilisti e camionisti: passano con il semaforo rosso.