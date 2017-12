Tommaso Boni: "Sabato lotteremo contro il Gloucester"

Video intervista a Tommaso Boni “La nostra determinazione ha condotto al successo contro Connacht. Sabato lotteremo contro Gloucester.”

Le Zebre hanno ripreso gli allenamenti lunedì alla Cittadella del Rugby, per preparare la gara contro gli inglesi del Gloucester, nel terzo turno della Pool 2 della Euopean Challenge Cup. Il match è fissato sabato 9 dicembre allo stadio Lanfranchi alle 14.30.

Tommaso Boni, in campo per 80 minuti al posto di Castello (ancora in fase di recupero da un infortunio muscolare), nell’ultima gara di Pro14 conclusasi vittoriosamente ai danni della franchigia irlandese del Connacht per 24 a 10, soddisfatto della squadra e della propria prestazione afferma: “Stiamo diventando pericolosi in attacco e solidi in difesa. Costruiamo tante situazioni che vengono spesso capitalizzate in punti segnati. Coach Bradley ci sta dando consegne ben precise sul tenere alti volumi di gioco e approfittare del gioco al piede in alcuni momenti della partita per prendere in contropiede l’avversario. Le altre squadre della nostra Conference stanno studiando il modo di soffiarci palloni perché temono di uscire sconfitte, soprattutto quando manteniamo il possesso del pallone troppo a lungo. E’ una bella soddisfazione non essere sottovalutati e stiamo lavorando per portare al Lanfranchi le vittorie che nelle precedenti stagioni sono mancate. Lo dobbiamo ai nostri tanti sostenitori.” Dicembre sarà un mese impegnativo per le Zebre che dovranno vedersela due volte contro Gloucester e poi il derby per eccellenza con i “cugini” bianco-verdi della Benetton Treviso con partita di andata e ritorno.