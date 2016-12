Bimbi di Salso giornalisti per un giorno a Sky

Giornalisti tv per un giorno con tanto di servizio lanciato dal professionale Alessio Viola, uno dei volti più noti del telegiornale di Sky: è quello che è successo ai bambini salsesi che frequentano la 4ª B della scuola primaria D'Annunzio di Salsomaggiore. La classe, con i maestri Rita Oliva e Gianmarco Negri, il 15 dicembre ha visitato gli studi milanesi di Sky, grazie alla Sky Acadamy, un'iniziativa educativa di Sky che sta coinvolgendo numerose scuole italiane. Poi i bambini hanno avuto a disposizione un vero studio televisivo, con tanto di telecamere ad alta definizione, banco di regia, tecnici, titolazione e sfondi elettronici per sviluppare il loro servizio televisivo.

Il tema del servizio era quello della vita sana e della corretta alimentazione. Lo stile di vita salutare, infatti, è troppo spesso messo a rischio dalle nostre cattive abitudini. Per prepararsi a fare il servizio - dice la maesta Rita Oliva - “abbiamo trattato in classe l’importanza di uno stile di vita attivo a fronte dell’eccessiva sedentarietà,favorita dall’uso crescente delle tecnologie, che interessa sempre più giovani. In classe, sotto forma d'intervista, i bambini hanno schedato alcune loro abitudini: quante volte si pratica l'attività sportiva a settimana, le abitudini alimentari, l'uso della bicicletta e le passeggiate a piedi”.

Una sfida perfettamente riuscita con i bambini che sono riusciti a interpretare le figure giornalistiche tv più note: conduttori in studio, intervistatori e inviati in varie parti del mondo, grazie alla magia del croma key, lo schermo che permette di inserire paesaggi dietro le persone in studio.