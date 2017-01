Una turista di quasi 40 anni è morta nella hall di un albergo di Salsomaggiore per un malore improvviso. La donna, Eleonora Gaddi di Mandello del Lario (Lecco), era musicista e docente di arpa alla Scuola civica di musica di Lecco. Era campionessa regionale di freccette ed era a Salso proprio per i campionati di questa specialità in svolgimento in questi giorni nella cittadina termale.