Un'assemblea alle 18 nella sede dell'Anpi di piazzale Barbieri per "organizzare assieme la risposta più adeguata al bisogno di sicurezza che oggi esprime la nostra città". E poi la vera e propria contro-manifestazione (Contro il corteo di Casapound), organizzata da un gruppo che si definisce "antifascisti e antirazzisti di Parma" in via Trento, all’altezza dell’incrocio con via Alessandria. Presente un centiaio di persone.