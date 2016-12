Incidente a San Secondo: muore il 34enne Andrea Giavarini

Un ciclista è stato investito e ucciso ieri sera a Pizzo di San Secondo. L'incidente è avvenuto alle 22,30 sulla provinciale 10: per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, una Citroen C3 ha investito Andrea Giavarini, operaio agricolo 34enne. Altri dettagli nel servizio del TgParma.





(l'auto che ha investito il 34enne)